Dehradun Crime: खीरा खाने किचन में गया पति, लौटा तो हाथ में था चाकू और पत्नी पर कर दिया हमला

Dehradun Crime थाना रायवाला के हरिपुरकला में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। रविवार को पति ने किचन में खीरा खाने के लिए जाने की बात कही। इसके बाद वह हाथ में चाकू लेकर लौटे और फिर वार कर घायल कर दिया। थानाध्यक्ष प्रशिक्षु आइपीएस जितेंद्र मेहरा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था।

Dehradun Crime: हरिपुरकला में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, रायवाला: Dehradun Crime: थाना रायवाला के हरिपुरकला में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद स्वजन से बीच बचाव किया और घायल को राजकीय चिकित्सालय हरिद्वार पहुंचाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायवाला पुलिस के मुताबिक मूलरूप से यमकेश्वर ब्लाक के भादसी (नीलकंठ) गांव निवासी भगवती देवी ने बताया कि वह किराये पर रहती है। उसके पति वीरेंद्र सिंह भंडारी विदेश में एक होटल में काम करते हैं। वह इन दिनों घर आए हुए हैं। उसके सास-ससुर भी यहां घर आए हुए हैं। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा मनमुटाव रविवार को पति ने किचन में खीरा खाने के लिए जाने की बात कही। इसके बाद वह हाथ में चाकू लेकर लौटे और फिर वार कर घायल कर दिया। सास-ससुर ने किसी तरह से छुड़ाया और आपातकालीन 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से घायल अवस्था में हरिद्वार के सरकारी अस्पताल में भिजवाया। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को पत्र देकर खुद की और बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष प्रशिक्षु आइपीएस जितेंद्र मेहरा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। पांच ससुरालियों के खिलाफ दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कालसी थाने में एक विवाहिता ने पांच ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है।पुलिस के अनुसार, विवाहिता का मायका बागना पोस्ट थैना कालसी में है। पीड़िता ने थाने में ससुरालियों दजवीर सिंह तोमर, रतन सिंह, मालू देवी, विक्की और बचन सिंह निवासी कोठा तारली के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि ससुरालियों ने उसे जलाने का प्रयास भी किया गया। काउंसलिंग होने के बाद भी दोनों पक्षों में सुलह न होने पर प्रार्थना पत्र कालसी थाने पहुंचा। थानाध्यक्ष रविंद्र सैनी के अनुसार, आरोपितों के खिलाफ दहेज अधिनियम, जानलेवा हमले के प्रयास आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

Edited By: Nirmala Bohra