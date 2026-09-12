देहरादून में कांग्रेस का टिकट संग्रामः पुराने दिग्गजों को युवा चुनौती, इन दो सीटों पर सबसे ज्यादा घमासान
देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया है। पुराने दिग्गजों और ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
विजय जोशी, जागरण देहरादून। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस में टिकट की ‘टिक-टिक’ तेज हो गई है। दून की पांच विधानसभा सीटों पर दावेदारों ने अभी से अपनी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है।
बीते सोमवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर हुए मुख्यमंत्री आवास कूच में भी कई संभावित दावेदारों ने भीड़ जुटाकर और सक्रियता दिखाकर पार्टी नेतृत्व को अपनी ताकत का अहसास कराया।
ऐसे में टिकट बंटवारे के दौरान कांग्रेस के भीतर खींचतान बढ़ने के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। शहर की लगभग सभी सीटों पर चार से पांच नाम चर्चा में हैं। इनमें कुछ दावेदार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि कई चेहरे पहली बार टिकट की दौड़ में शामिल हुए हैं।
खास बात यह है कि इस बार दावेदारों की सूची में युवा चेहरों की संख्या भी काफी है। इससे कांग्रेस के सामने अनुभव, सक्रियता, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक पकड़ के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।
कांग्रेस के लिए शहर की पांचों सीटों पर टिकट तय करना आसान नहीं होगा। पार्टी नेतृत्व को दावेदारों की सक्रियता के साथ-साथ स्थानीय समीकरण, संगठन में स्वीकार्यता और चुनावी जीत की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिलहाल दून में दावेदारों की दौड़ शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में शक्ति प्रदर्शन और तेज होने की संभावना है।
कैंट-धर्मपुर में टिकट की बड़ी जंग
कैंट विधानसभा सीट पर कांग्रेस में सबसे अधिक खींचतान के आसार हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना एक बार फिर टिकट की दौड़ में हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा भी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता और इंटरनेट मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर की क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी है। वहीं, महानगर अध्यक्ष डा. जसविंदर गोगी भी दावेदारी कर रहे हैं।
धर्मपुर में महिला या युवा चेहरा!
धर्मपुर सीट पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव युवा नेता वैभव वालिया भी क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। इनके अलावा संदीप चमोली, हरि प्रसाद भट्ट और याकूब सिद्दीकी के नाम भी चर्चा में हैं।
रायपुर में कौन मारेगी बाजी
रायपुर विधानसभा सीट पर पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिवंगत हीरा सिंह बिष्ट की पुत्री विभा बिष्ट का नाम तेजी से उभरा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के उनके घर पहुंचने के बाद उनकी दावेदारी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं। महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी, विनीत प्रसाद भट्ट बंटू, प्रवीण त्यागी टीटू और सूरत सिंह नेगी भी टिकट की दौड़ में हैं।
राजपुर में राज करने को लगाया जोर
राजपुर सीट पर पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार फिर मैदान में हैं। कांग्रेस सचिव संजय कन्नौजिया, अर्जुन सोनकर और मदनलाल भी क्षेत्र में सक्रिय हैं।
मसूरी में बड़े नाम बढ़ा रहे पार्टी की मुश्किल
मसूरी विधानसभा सीट पर प्रदेश कोषाध्यक्ष गोदावरी थापली, उनके पति उपेंद्र थापली, सोनिया आनंद, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कांग्रेस पार्षद सोमेंद्र सिंह बोहरा टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। यहां बड़े नाम टिकट को लेकर पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं।
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