उत्तराखंड में सड़कों की सफाई और मरम्मत के लिए नगर निगम की कवायद तेज, 15 दिन में गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून में बारिश के बाद बिगड़ती सफाई व्यवस्था, जलभराव से क्षतिग्रस्त सड़कें और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता नगर निगम के सामने एक साथ खड़ी बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। नगर निगम ने अब इन समस्याओं से निपटने के लिए सफाई से लेकर सड़क मरम्मत और विकास कार्यों की निगरानी तक जवाबदेही तय करने की कवायद शुरू की है।

मानसून के दौरान शहर में बारिश और जलभराव से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की समस्या सामने आती है। नगर आयुक्त ने ऐसी सड़कों का स्थलीय सर्वेक्षण कराकर 15 दिन के भीतर मरम्मत और पैचवर्क पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे निगम के सामने सीमित समय में शहर की गड्ढायुक्त सड़कों की पहचान, प्राथमिकता तय करने और मरम्मत की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की चुनौती भी होगी।

दूसरी ओर मुख्य मार्गों के साथ-साथ आंतरिक गलियों और संपर्क मार्गों के किनारे उगी घास-झाड़ियों, कूड़े और अन्य अपशिष्ट को हटाने के लिए सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अब सफाई की वार्डवार दैनिक रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ मांगी जाएगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। नगर निगम के लिए दूसरी बड़ी चुनौती विकास कार्यों में पारदर्शिता और सार्वजनिक धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके लिए कार्य शुरू होने से पहले स्थल निरीक्षण, जीपीएस लोकेशन के साथ फोटोग्राफ और कार्य की आवश्यकता का प्रमाण-पत्र पत्रावली में अनिवार्य किया गया है।