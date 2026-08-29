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देहरादून में चालान अपील प्राधिकरण लंबित, वाहन चालकों को परेशानी, कार्रवाई तेज

By Vikas Gusain Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sat, 29 Aug 2026 11:13 PM (IST)

उत्तराखंड में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के आठ महीने बाद भी चालान के खिलाफ अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन नहीं हो पाया है।

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विकास गुसाईं, देहरादून। प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुए करीब आठ माह पूरे होने को है, लेकिन चालान के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए प्रस्तावित अपीलीय प्राधिकरण अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है।

ऐसे में यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार चालान तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिन वाहन चालकों को चालान पर आपत्ति है, उनके सामने अपील करने और अपनी बात रखने का फिलहाल कोई स्पष्ट मंच नहीं है। अपीलीय प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव अभी तक शासन स्तर पर ही लंबित चल रहा है।

केंद्र सरकार ने इसी वर्ष जनवरी में मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। संशोधित अधिनियम में चालान के खिलाफ अपील का महत्वपूर्ण प्रविधान किया गया है।

इसके तहत अलग-अलग स्तर पर मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकरण गठित किया जाना है। प्राधिकरण के गठन के बाद वाहन चालक निर्धारित प्रक्रिया के तहत चालान के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। साथ ही उन्हें सुनवाई का अवसर भी मिलेगा।

इस व्यवस्था लागू होने के बाद यातायात पुलिस और संबंधित विभागों की ओर से चालान की कार्रवाई जारी है। बड़ी संख्या में वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं, अपीलीय प्राधिकरण का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में अपील कहां और किस अधिकारी के समक्ष की जाए।

शासन स्तर पर लंबित है प्रस्ताव

अपीलीय प्राधिकरण के गठन के लिए परिवहन विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इसमें विभिन्न स्तरों पर अपील की सुनवाई की व्यवस्था प्रस्तावित है। हालांकि, शासन स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने के कारण व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है।

क्या है व्यवस्था

इसके तहत कोई भी व्यक्ति चालान हाेने की स्थिति में या तो इसका भुगतान करेगा अथवा 45 दिनों की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चालान के खिलाफ इसके लिए बनाए गए अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। यदि यहां भी उसकी अपील निरस्त हो जाती है तो वह 50 प्रतिशत चालान की राशि जमा कर न्यायालय में याचिका कर सकेगा।