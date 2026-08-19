देहरादून में दर्दनाक हादसा: मणिमाई मंदिर के पास लोडर से टकराई गाड़ी, सात लोग सवार; दो की मौके

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में बुधवार की सुबह मणिमाई मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

एक कार की रोड किनारे खड़े लोडर से भिड़ंत हो गई। जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए।

गाड़ी में कुल सात लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई है। तीन के हालत गंभीर बताई जा रही है और दो लोगों को मामूली चोटे आई है।

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