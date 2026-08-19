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देहरादून में दर्दनाक हादसा: मणिमाई मंदिर के पास लोडर से टकराई गाड़ी, सात लोग सवार; दो की मौके

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 11:22 AM (IST)

देहरादून में मणिमाई मंदिर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार और खड़े लोडर की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार सात लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई।

HighLights

  1. मणिमाई मंदिर के पास कार-लोडर की भीषण भिड़ंत

  2. कार में सवार सात लोगों में से दो की मौके पर मौत

  3. तीन गंभीर घायल, दो को मामूली चोटें आईं

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में बुधवार की सुबह मणिमाई मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

एक कार की रोड किनारे खड़े लोडर से भिड़ंत हो गई। जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। 

गाड़ी में कुल सात लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई है। तीन के हालत गंभीर बताई जा रही है और दो लोगों को मामूली चोटे आई है।

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