देहरादून: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, टूट गया हेलमेट... हरिद्वार के युवक की मौत
देहरादून के विकासनगर में बल्लूपुर दून पांवटा फोरलेन पर एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस दर्दनाक ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, विकासनगर। देहरादून जिले के विकासनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। बल्लूपुर दून पांवटा फोरलेन पर शेरपुर कल्याणपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से जा टकरायी, जिससे हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र के भारापुर भौरी के आस मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गयी। मरने वाला बाइक राइडर था।
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