Dehradun: कृषि मंत्री ने अधिकारियों से ली फसलों की क्षति की जानकारी, किसानों के संपर्क में रहने के निर्देश

देहरादून, राज्य ब्यूरो: कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों से राज्य में भारी वर्षा से कृषि व उद्यानिकी फसलों को पहुंची क्षति की जानकारी ली। दिल्ली से वर्चुअली बैठक लेते हुए उन्होंने कृषि सचिव को निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अधिकारी लगातार किसानों के संपर्क में रहें। मंत्री ने जिलेवार अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 16558 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वर्षा से क्षति पहुंची है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लाक के जखोल गांव में बादल फटने से 10 से 12 खेत पर बह गए, जिसमें लगभग 15 नाली भूमि व पांच किसान प्रभावित हुए हैं। नौगांव में दो किसानों के सेब के बागीचों को क्षति हुई है। रुद्रप्रयाग के फाटा में आधा हेक्टेयर क्षेत्र में भूस्खलन के कारण 25 किसान प्रभावित हुए हैं। ऊधमसिंह नगर जिले में खेतों में जलभराव के चलते 12 से 15 प्रतिशत क्षति हुई है। नैनीताल के रामगढ़ में आडू के 600 पौधों को नुकसान हुआ है। देहरादून के चकराता में सब्जियों की फसल को 27 प्रतिशत और पौड़ी में 20 प्रतिशत फसल को नुकसान हुआ है। मरोड़ा में दो पाली हाउस क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1233 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी कि भारी वर्षा से सहसपुर ब्लाक के 15 किसान प्रभावित हुए हैं। हरिद्वार जिले में 1233 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। नैनीताल जिले में 12 किसान आपदा से प्रभावित हुए। मंत्री ने सचिव को प्रत्येक जिले के सीएओ तथा सीएचओ को निरंतर मॉनिटरिंग करने के आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर पर एक टीम का गठन किया जाए और प्रतिदिन शाम को सभी जिलों से रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को जिला स्तर पर राजस्व विभाग के साथ मिलकर वर्षा से हुई क्षति का आकलन करने को कहा। बैठक से सचिव कृषि दीपेंद्र चौधरी के साथ ही सभी जिलों के मुख्य कृषि अधिकारी व मुख्य उद्यान अधिकारी जुड़े।

