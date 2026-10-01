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देहरादून डीबीएस पीजी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में मारपीट, पहुंची पुलिस

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 01 Oct 2026 01:46 PM (IST)

देहरादून के डीबीएस पीजी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

HighLights

  1. डीबीएस पीजी कॉलेज में छात्र संगठनों में मारपीट

  2. एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े

  3. सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून डीबीएस पीजी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची है।

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