देहरादून डीबीएस पीजी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में मारपीट, पहुंची पुलिस
देहरादून के डीबीएस पीजी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
HighLights
डीबीएस पीजी कॉलेज में छात्र संगठनों में मारपीट
एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े
सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा
जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून डीबीएस पीजी कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची है।
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