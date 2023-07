क्लेमेनटाउन थानाध्यक्ष शिशुपाल राणा ने बताया कि रात करीब साढ़े नौ बजे सूचना मिली कि आशारोड़ी चौकी के निकट कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर पलट गया है। सूचना पाते ही आशारोड़ी पुलिस चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर ट्राली में करीब 20-25 कांवड़िए थे।

Dehradun : कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर पलटा; 3 गंभीर रूप से घायल- ट्राली में सवार थे 25 लोग

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, देहरादून: आशारोड़ी के निकट एक कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 11 कांवड़िए जख्मी हो गए। घायलों में आठ को मामूली चोटें आई हैं जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी कांवड़िए ग्राम तिहरी रामगढ़ थाना नकुड जिला सहारनपुर यूपी के रहने वाले हैं, जोकि गंगाजल भरने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। क्लेमेनटाउन थानाध्यक्ष शिशुपाल राणा ने बताया कि रात करीब साढ़े नौ बजे सूचना मिली कि आशारोड़ी चौकी के निकट कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर पलट गया है। सूचना पाते ही आशारोड़ी पुलिस चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर ट्राली में करीब 20-25 कांवड़िए थे। इनमें से 11 कांवड़ियों को चोटें आई हैं जबकि तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों को एक प्राइवेट एंबुलेंस से दून चिकित्सालय भिजवाया। वहीं आठ घायलों को थाने के सरकारी वाहन व निजी वाहन से पावर लाइन मोहब्बेवाला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्राली को सीधी कर यातायात सुचारू किया गया। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि उसे नींद की झपकी आ गई थी जिसके कारण ट्रैक्टर पलट गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि घायलों में संजय, राहुल, विजय, अभिषेक, रितिक, मोहित कैथल, श्रवण, वीशू सभी निवासी ग्राम तिहरी रामगढ़ थाना नकुड जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिन्हें पावर लाइफ अस्पताल मोहब्बेवाला में भर्ती कराया गया हैं। इसके अलावा प्रवीण, मोहित और शुभम को गंभीर चोटें आने के कारण दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

Edited By: Mohammed Ammar