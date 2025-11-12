राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों व उपक्रमों में पांचवां व छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उन्हें राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर एक जुलाई से क्रमश: पांचवें वेतनमान में 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होंगे गैरसैंण समेत पहाड़ी शहर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के शहर भी अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने इस कड़ी में प्रथम चरण में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर निगम पिथौरागढ़ व नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट (उत्तरकाशी) और नगर पंचायत गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन राजधानी) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।