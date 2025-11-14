साइबर ठगों ने फैलाया जाल, तीन लोगों को पालिसी, पार्सल डिलीवरी व क्रेडिट कार्ड डिलीवरी के नाम पर किया कंगाल

जागरण संवाददाता, देहरादून: साइबर ठगों का जाल तेजी से फैल रहा है। ठगों ने दून में तीन व्यक्तियों से पालिसी, पार्सल डिलीवरी व क्रेडिट कार्ड डिलीवरी के नाम पर 5.13 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी तहरीर में मीनू मरवाह निवासी बल्लीवाला चौक वसंत विहार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में पालिसी बाजार के एजेंट से मैक्स एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस से एक पालिसी ली थी। पालिसी की दूसरी किश्त 2025 में (सितंबर) में जमा करनी थी।

किन्हीं कारणों के चलते वह किश्त जमा नहीं कर पाए। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद उन्हें लगातार फोन व मैसेज आने लगे। एक दिन उन्हें काल सेंटर से एक फोन आया। कहा कि आपकी पालिसी निरस्त करने के लिए आई है, यदि 17 अक्टूबर की शाम तक किश्त जमा करा दें, तो पालिसी के लाभ चलते रहेंगे और 12 प्रतिशत कैशबेक भी मिलेगा। ठग ने उनसे खाता संख्या व आइएफएससी नंबर पूछा और खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए।

वहीं, दूसरी ओर आयुष उनियाल निवासी शास्त्रीनगर वसंत विहार ने बताया कि 22 अक्टूबर को उन्हें एक एसएमएस आया, जोकि एक पार्सल डिलीवरी के लिए था। एसएमएस की लिंक पर क्लिक करते ही उनके क्रेडिट कार्ड से एक लाख 53 हजार 298 रुपये कट गए।