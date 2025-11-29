CRPF के डिप्टी कमांडेंट ने हासिल की उपलब्धि, 49 घंटे 45 मिनट में पूरी 1000 किमी की अल्ट्रा साइकिलिंग

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड के निवासी व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात 57 वर्षीय डिप्टी कमांडेट सोहन सिंह रावत ने गुवाहाटी-डिब्रूगढ़-गुवाहाटी रूट पर 1000 किमी का अल्ट्रा साइकिलिंग कर उपलब्धि हासिल की। उम्र केवल मन का भ्रम सोहन सिंह ने यह संदेश भी दिया कि उम्र केवल मन का भ्रम है। उन्होंने यह यात्रा 20 से 25 नवंबर तक में पूरी की। हालांकि, साइकिलिंग करने का कुल समय 49 घंटे 45 मिनट रहा।

पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले सीआरपीएफ डिब्रूगढ़ में तैनात सोहन सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के ग्राम-चमाली, चैंदकोट के रहने वाले हैं। हालांकि, वर्तमान में उनका परिवार देहरादून में रहता है। ये रहा अभियान का रूट उन्होंने अभियान गुवाहाटी रेंडोनियर्स की ओर से आडेक्स इंडिया रेंडोनियर्स के तत्वावधान में पूरा किया। साइकिल अभियान का रूट गुवाहाटी, नगांव, तेजपुर, विश्वनाथ चारियाली, नारायणपुर, लखिमपुर, धेमाजी, कुलाजान, बोगीबील, डिब्रूगढ़ और इसी रूट पर गुवाहाटी वापसी का रहा।