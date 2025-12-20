मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में 27 को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, राम के नाम पर बांटने का लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर लोकसभा में एक और बिल पास करा कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा को समाप्त कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राम के नाम पर समाज में विवाद पैदा करने का प्रयास कर रही है।

