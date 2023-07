Congress Maun Satyagraha: राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू, केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा

Congress Maun Satyagraha कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेस ने अब सड़कों पर उतर कर लड़ाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पूरे देश में सत्याग्रह किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू हुआ। ऐसे मौसम में भी नेता सड़कों पर डट रहे।

राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू, केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर नेता

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, जागरण संवाददाता। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्तराखंड में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। भारी वर्षा के बीच कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू हो गया है। सुबह दस बजे से देहरादून के गांधी पार्क में मौन सत्याग्रह में कांग्रेस व पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सह प्रभारी और संयोजक दीपिका पांडे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी आदि मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं वर्षा से बचने के लिए टेंट लगा रखा है। 'केंद्र सरकार के फैसले हैं दमनकारी' कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे है। सत्याग्रह पर बैठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के दमनकारी फैसले से क्षुब्ध होकर हम देश व्यापी मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा देहरादून के गांधी पार्क में राहुल के समर्थन में मौन धरना प्रदर्शन शाम पांच तक चलेगा। धरना स्थल पर मौजूद है दिग्गज नेता धरना स्थल पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, विधायक हरीश धामी, अनुपमा रावत, विक्रम सिंह, रवि बहादुर, पूर्व विधायक विजयपाल सजवान, राजकुमार, मथुरा दत्त जोशी, गरिमा दसौनी अमरजीत सिंह विशाल मौर्य जसविंदर गोगी लालचंद शर्मा, ज्योति रौतेला, हेमा पुरोहित, गोदावरी थापली इत्यादि उपस्थित हैं।

Edited By: Swati Singh