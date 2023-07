Uttarakhand Rain: मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली बारिश से हुए नुकसान की जानकारी, सहायता के दिए निर्देश

Uttarakhand Rain उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश एक बार फिर से लोगों को चिंतित कर रही है। प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन हो रहा है। कई राजमार्ग अवरुद्ध हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तराखंड में भारी बरसात से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा से नुकसान की जानकारी ली है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली बारिश से हुए नुकसान की जानकारी, सहायता के दिए निर्देश

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तराखंड में भारी बरसात से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा से दूरभाष पर जानकारी ली। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में भारी बरसात के चलते कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों एवं महानगर अध्यक्षों से फोन पर वार्ता कर दैवीय आपदा से हुए जानमाल के नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त की। मल्लिकार्जुन खरगे ने ली बारिश से नुकसान की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को सुबह प्रदेश अध्यक्ष माहरा से दूरभाष पर वार्ता की। माहरा ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लगातार भारी बारिश से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। खरगे ने व्यक्त की नुकसान पर चिंता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी ने बताया कि खरगे ने प्रदेश में आपदा से जानमाल के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है।

Edited By: Swati Singh