उत्तराखंड विस चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, पांच नेताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मीडिया संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पंखुड़ी पाठक सहित पांच नेताओं को प्रदेश कांग्रेस के मीडिया तंत्र को मजबूत करने का जिम्मा मिला है।
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जागरण संवाददाता, देहरादून। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मीडिया से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित नेताओं को उत्तराखंड में मीडिया संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।
- पंखुड़ी पाठक — नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर
- प्रकाश मीणा — कोऑर्डिनेटर
- अरुण अग्रवाल — कोऑर्डिनेटर
- रितु चौधरी — कोऑर्डिनेटर
- आदित्य गर्ग — कोऑर्डिनेटर
उक्त सभी पदाधिकारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ निकट समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया एवं संचार से संबंधित गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करेंगे।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, जनहित के मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से जनता एवं मीडिया तक पहुंचाने के लिए इन नियुक्तियों से प्रदेश कांग्रेस के मीडिया तंत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।