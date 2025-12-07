SIR को लेकर कांग्रेस का संगीन आरोप, कहा- 'चुनिंदा लोगों के नाम हटाने का किया जा रहा प्रयास'

जागरण संवाददाता, देहरादून । कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर उत्तराखंड में मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास हो रहा है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में एआइआर (आटोमेटेड इलेक्शन रजिस्ट्रेशन) के नाम पर मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जा रहा है।

चुनाव आयोग भाजपा के सहयोग से बाहर से उत्तराखंड में विवाह करने वाली महिलाओं से 2003 से पहले उनके माता-पिता के आधार कार्ड मांग रहा है, जिससे उनकी वोटर पहचान खतरे में पड़ रही है। उन्होंने चेताया कि चुनाव आयोग, जिसे लोकतंत्र का सबसे मजबूत और निष्पक्ष स्तंभ माना जाता है, अब संदेह के घेरे में है।