Dehradun News: आमजन को मिलेंगे मिनी बसों के परमिट, यात्रा होगी सुगम; ये है नियम

आमजन को मिलेंगे मिनी बसों के परमिट, यात्रा होगी सुगम; ये है नियम

देहरादून, जागरण संवाददाता। दून शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सुगम व सुलभ बनाने के लिए चल रहे प्रयास के अंतर्गत परिवहन विभाग की ओर से बनाए 18 मार्गों पर अब आमजन को मिनी बसों के परमिट दिए जाएंगे। अभी तक इन मार्गों पर केवल विक्रम संचालकों को ही नए बीएस-6 पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के परमिट दिए जा रहे थे, लेकिन बुधवार को यह परमिट आमजन के लिए खोल दिए गए। गत 20 जून को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के निर्णय बुधवार को सार्वजनिक किए गए। इन निर्णयों की जानकारी देते हुए आरटीए सचिव/आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि डीजल चालित विक्रमों को शहर से बाहर करने की प्रक्रिया के तहत 18 मार्गों पर बीएस-6 पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के परमिट दिए जा रहे हैं। 30 मई तक थी आवेदन की तारीख इन परमिट प्राथमिकता विक्रम संचालकों को दी गई थी, लेकिन बाद में आमजन के लिए भी आवेदन खोल दिए गए थे। आवेदन 30 मई को पूरे हो गए। आरटीए ने निर्णय लिया है कि विक्रम संचालकों को परमिट देने के बाद जो परमिट रिक्त रहते हैं, उन्हें आमजन को दे दिया जाए। शर्त यह है कि परमिट केवल उन्हीं को मिलेंगे, जो 30 मई तक आवेदन कर चुके होंगे। जीपीएस से की जाएगी वाहनों की निगरानी इसके साथ ही प्रेमनगर-परवल मार्ग पर संचालित सिटी बसों व टाटा मैजिक वाहनों की निगरानी अब जीपीएस से की जाएगी। दरअसल, शिकायत है कि यह वाहन अपने पूरे मार्ग पर नहीं चल रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी हो रही है। सिटी बसों के दिए जाएंगे नए परमिट आरटीओ ने बताया कि झाझरा-सुद्धोवाला-प्रेमनगर-बल्लूपुर-घंटाघर-परेड ग्राउंड-सर्वे चौक-रायपुर मार्ग पर निर्धारित संख्या में सिटी बसों के नए परमिट दिए जाएंगे। हालांकि, नए परमिट देने से पहले आरटीओ प्रवर्तन रिपोर्ट देंगे कि वर्तमान में कितनी बसें इस मार्ग पर चल रहीं और कितनी नई बसों की जरूरत है। आरटीए की ओर से यह भी निर्णय लिया गया कि नए परमिट पर नया वाहन लाना होगा।

Edited By: Swati Singh