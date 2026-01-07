उत्तराखंड के चार लाख कॉमर्शियल यात्री वाहनों की लिए खड़ी हुई मुश्किल, मैनुअल फिटनेस सेंटर बंद

जागरण संवाददाता, देहरादून। गढ़वाल एवं कुमाऊं संभाग में मैनुअल फिटनेस सेंटर बंद हो गए हैं। गढ़वाल संभाग की बात की जाए। तो पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के कॉमर्शियल वाहनों को लंबी दूरी तय फिटनेस के लिए हरिद्वार एवं देहरादून एटीएस सेंटर आना होगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। जबकि पहले जिले में मैनुअल सेंटर में फिटनेस की राहत दी गई थी। हालांकि पौड़ी, चमोली, टिहरी में एटीएस सेंटर का ढांचा तैयार किया जा रहा है। लेकिन तकनीकी जांच की मशीन लगने के बाद कॉमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

दरअसल, अभी तक चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी में मैनुअल फिटनेस में कॉमर्शियल वाहन चालकों को राहत दी गई थी। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों का तकनीकी परीक्षण हो सके। इसको लेकर मैनुअल फिटनेस पर रोक लगाई गई है। गढ़वाल संभाग में देहरादून जिले में सेलाकुई स्थित लांघा एवं डोईवाला के लाल तप्पड़ एटीएस सेंटर स्थापित किया गया है। जबकि हरिद्वार जिले के बहादराबाद एवं रुड़की में स्थापित किया गया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया जब तक गढ़वाल संभाग के सभी जिले में वाहनों की फिटनेस के मशीनें स्थापित नहीं हो जाती है। तब तक फिटनेस के लिए देहरादून एवं हरिद्वार एटीएस सेंटर का रुख करना होगा।