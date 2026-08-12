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    क्या है 'सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना? उत्तराखंड की 10 सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:36 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026' जल्द शुरू होगी, जिसके तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। ...और पढ़ें

    युवाओं को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की निश्शुल्क कोचिंग। प्रतीकात्मक तस्वीर

    युवाओं को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की निश्शुल्क कोचिंग। प्रतीकात्मक तस्वीर

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    राज्य ब्यूरो, देहरादून । उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026’ जल्द धरातल पर उतरने जा रही है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना को पहले ही अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं। अब जल्द ही मुख्यमंत्री इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को तैयार किया गया है। योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निश्शुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

    इन परीक्षाओं की मिलेगी कोचिंग

    योजना के तहत सिविल सर्विसेज (यूपीएससी/पीएससी), रक्षा सेवाओं (सीडीएस), बैंकिंग, रेलवे और एसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी।

    इसके साथ ही प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं पात्रता निर्धारण के लिए आयोजित होने वाली कैट, मैट, गेट, नीट और सीएसआइआर-नेट जैसी परीक्षाओं को भी योजना में शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

    दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को विशेष लाभ

    योजना का सबसे अधिक लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन मिल सकेगा। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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