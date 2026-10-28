ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय लोगों एवं युवाओं ने किया भव्य स्वागत

डिजिटल डेस्‍क, ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज गैरसैंण से देहरादून लौटते समय ऋषिकेश के नटराज चौक पर स्थानीय लोगों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक एकत्र हुए। लोगों ने उत्तराखंड राज्य युवा आयोग के गठन के लिए मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया।

नटराज चौक पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं ने राज्य युवा आयोग के गठन को युवाओं से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनके प्रति अपनी प्रसन्नता एवं आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर उपस्थित युवाओं, महिलाओं एवं स्थानीय नागरिकों से आत्मीयता के साथ बातचीत की। उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के स्नेह एवं स्वागत के प्रति आभार व्यक्त किया।

उत्तराखंड राज्य युवा आयोग के गठन को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। स्वागत के दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस पहल को युवा हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्य के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उनके हितों से जुड़े विषयों को संस्थागत स्तर पर महत्व देने की दृष्टि से आयोग का गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।