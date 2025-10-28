CM पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को जाएंगे बिहार, दो सभाओं को करेंगे संबोधित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। वह मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। धामी समान नागरिक संहिता जैसे निर्णयों के कारण चर्चा में हैं और पहले भी बिहार में प्रचार कर चुके हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। इस दिन वह मोतिहारी जिले के कल्याणपुर व हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री धामी का इस माह यह बिहार का दूसरा दौरा है।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व ने जिन प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने समेत कई ऐतिहासिक निर्णयों से देशभर में चर्चा में आए मुख्यमंत्री धामी अभी तक बिहार के गोरियाकोठी, वारसलीगंज, सिवान जैसे विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री अब 30 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार के चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के कार्यक्रम विभाग संयोजक सुशील चौधरी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री धामी 30 अक्टूबर को सुबह सवा ग्यारह बजे पटना हवाई अड्डे से निजी विमान से कल्याणपुर जाएंगे और वहां महात्मा गांधी मिडिल स्कूल ग्राउंड जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अपराह्न में वह महावीर रामेश्वर इंटर कालेज, सोनवर्षा, हरसिद्धि में आयोजित जनसभा में भाग लेंगे।
