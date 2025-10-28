CM पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को जाएंगे बिहार, दो सभाओं को करेंगे संबोधित

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। इस दिन वह मोतिहारी जिले के कल्याणपुर व हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री धामी का इस माह यह बिहार का दूसरा दौरा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व ने जिन प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने समेत कई ऐतिहासिक निर्णयों से देशभर में चर्चा में आए मुख्यमंत्री धामी अभी तक बिहार के गोरियाकोठी, वारसलीगंज, सिवान जैसे विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं।