सीएम धामी ने राहुल गांधी को घेरा, बोले- मां का अपमान अस्वीकार्य, राजनीतिक मर्यादा न लांघें

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वर्गीय माता को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और उस पर राहुल गांधी के हंसने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मां राजनीति का विषय नहीं होती और किसी भी सभ्य समाज में मां का अपमान स्वीकार्य नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से राजनीतिक विरोध में मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि ऐसी असंवेदनशीलता और उपहास लोकतांत्रिक मूल्यों व राजनीतिक संस्कारों के अनुरूप नहीं है।

प्रधानमंत्री की माता को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी पर राहुल गांधी को घेरा मुख्यमंत्री धामी ने इंटरनेट मीडिया में जारी बयान में कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के संबंध में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणी पर हंसना राजनीतिक संस्कारों को स्वयं उजागर करता है।

धामी ने कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर मर्यादा की सीमाएं लांघना न लोकतंत्र है, न सेवा और न संस्कार। उन्होंने कहा कि देश की मातृशक्ति इस प्रकार की घटनाओं को देख रही है। ऐसी असंवेदनशीलता और उपहास किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।