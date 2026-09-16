चारधाम यात्रा: मुख्यमंत्री धामी ने सुरक्षा और सुविधाओं पर दिए सख्त निर्देश, कहा 'कोई समझौता नहीं'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने यात्रा से संबंधित जिलों के डीएम से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही डीएम और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने केदारनाथ पैदल मार्ग के चीरबासा और भैरव ग्लेशियर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने और जरूरत पड़ने पर तत्काल रेस्क्यू की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने यमुनोत्री पैदल मार्ग के चौड़ीकरण और गंगोत्री मार्ग के चौड़ीकरण व गड्ढामुक्त करने के कार्य में तेजी, सयानाचट्टी व ज्योतिर्मठ-मारवाड़ी मार्ग पर विशेष निगरानी, घोड़े-खच्चरों के संचालन में तय मानकों का अनुपालन, धामों में अलाव समेत जरूरी व्यवस्था,यात्रा मार्गों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, मोबाइल नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में आपात संचार व्यवस्था की मजबूती और व्यवस्थाओं के औचक निरीक्षण से संबंधित निर्देश भी दिए।