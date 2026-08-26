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गीत-संगीत से जन-जन तक पहुंचेगी उत्तराखंड के विकास की कहानी, सीएम धामी ने रिलीज किया खास एल्बम

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 03:46 PM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचवटी फिल्म्स प्रोडक्शन और आदर्श संस्था द्वारा निर्मित उत्तराखंड की विकास यात्रा पर आधारित एक विशेष एल्बम गीत का विमोचन किया। यह एल्बम गीत-संगीत के माध्यम से राज्य के समग्र विकास, रोजगार, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएगा।

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HighLights

  1. सीएम धामी ने विकास यात्रा पर आधारित एल्बम विमोचित किया।

  2. गीत-संगीत से उत्तराखंड की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंचेंगी।

  3. राज्य सरकार रोजगार, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित।

डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में पंचवटी फिल्म्स प्रोडक्शन एवं आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता (आदर्श संस्था) द्वारा मुख्यमंत्री के पांच वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित विशेष एल्बम गीत का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने एल्बम से जुड़े निर्माता-निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, गायक एवं अन्य कलाकारों के साथ ही आदर्श संस्था के पदाधिकारियों को इस प्रयास के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विकास यात्रा और राज्य में हो रहे सकारात्मक बदलावों को गीत-संगीत के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का यह प्रयास सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और देवभूमि की विशिष्ट पहचान के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस अवसर पर आदर्श संस्था की अध्यक्ष मती आशा कोठारी ने मुख्यमंत्री को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में हुए विकास कार्यों तथा जनहित में लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने एल्बम के निर्माता उत्तम सिंह भंडारी, गायक विक्रम भंडारी एवं सु शिवानी नेगी, संगीतकार विजयपाल कलूड़ा सहित एल्बम से जुड़े कलाकारों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मती आशा कोठारी ने की तथा संचालन संस्था के सचिव हरीश कोठारी ने किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा पछवादून के जिलाध्यक्ष विनायक नौटियाल, प्रदीप दुग्गल, विजय असवाल, शोभित उनियाल, गिरीश भट्ट, लक्ष्मी नारायण नवानी, आदित्य नौटियाल, सहदेव सिंह बिष्ट, मती सपना जवाड़ी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।