सीएम धामी से मिले नैनीताल सहकारी बैंक के नए अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं

डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में जिला सहकारी बैंक नैनीताल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविंद्र सिंह रैंकुनी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रैंकुनी ने मुख्यमंत्री को अपने निर्वाचन की जानकारी दी तथा उनका आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविंद्र सिंह रैंकुनी को नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधियों का माध्यम नहीं, बल्कि सामूहिक सहभागिता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सहकारी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनके माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, काश्तकारों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और छोटे उद्यमियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम मिलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत सहकारी संस्थाएं मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की आधारशिला बन सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सहकारी बैंक नैनीताल की जिम्मेदारी केवल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, ग्रामीणों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों की आर्थिक प्रगति में सहभागी बनने की भी है। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष से अपेक्षा की कि बैंक को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, आधुनिक और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा तथा बैंक की सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के अनुरूप उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को नई गति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि सहकारिता केवल संस्थागत व्यवस्था तक सीमित न रहे, बल्कि यह गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बने। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने के संकल्प को और मजबूत किया जा सकता है।