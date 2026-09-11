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सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Published: Fri, 11 Sep 2026 09:13 PM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने सचिवालय में भेंट की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मुख्यमंत्री धामी से जिला सहकारी बैंक अध्यक्षों ने भेंट की।

  2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण।

  3. अध्यक्षों को पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देने की अपेक्षा।

डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला सहकारी बैंक किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारिता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में जिला सहकारी बैंक देहरादून के अध्यक्ष मंजीत रावत, चमोली के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल (कोटद्वार) के अध्यक्ष पंकज रावत, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष सुभाष चंद रमोला तथा जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह चौधरी शामिल थे।ये सभी हाल ही में संबंधित जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास एवं राम सिंह कैड़ा भी उपस्थित रहे।