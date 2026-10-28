सीएम धामी ने कीर्तिनगर के मलेथा में भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों से की मुलाकात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण सत्र के बाद देहरादून लौटते समय कीर्तिनगर के मलेथा स्थित भाजपा कार्यालय में स्थानीय ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री धामी ने कीर्तिनगर मलेथा में स्थानीय लोगों से मुलाकात की।
भाजपा कार्यालय में पार्टी प्रतिनिधियों से आत्मीय संवाद स्थापित किया।
यह दौरा मुख्यमंत्री के निरंतर जनसंपर्क की कार्यशैली दर्शाता है।
डिजिटल डेस्क, कीर्तिनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पश्चात देहरादून लौटते समय मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों से भेंट कर उनसे आत्मीय संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कीर्तिनगर के मलेथा स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित पार्टी प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।
मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में मौजूद पार्टी प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ आत्मीयता से संवाद किया और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री की इस सहज एवं आत्मीय मुलाकात के दौरान स्थानीय लोगों और पार्टी प्रतिनिधियों ने भी उनसे बातचीत की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दौरे के दौरान स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर जनसंपर्क को महत्व दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रुककर लोगों से मुलाकात की और उनके साथ आत्मीयता से बातचीत की। मुख्यमंत्री का यह संवाद जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने की उनकी कार्यशैली को दर्शाता है।