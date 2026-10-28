सीएम धामी ने कीर्तिनगर के मलेथा में भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों से की मुलाकात

डिजिटल डेस्‍क, कीर्तिनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पश्चात देहरादून लौटते समय मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों से भेंट कर उनसे आत्मीय संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कीर्तिनगर के मलेथा स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित पार्टी प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।

मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में मौजूद पार्टी प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ आत्मीयता से संवाद किया और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री की इस सहज एवं आत्मीय मुलाकात के दौरान स्थानीय लोगों और पार्टी प्रतिनिधियों ने भी उनसे बातचीत की।