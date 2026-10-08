मुख्यमंत्री धामी ने लापता रेशमा देवी की तलाश के लिए दिए सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर क्षेत्र से लापता रेशमा देवी की तलाश के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने एसएसपी टिहरी से फोन पर प्रकरण की जानकारी लेते हुए रेशमा की तलाश के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और तलाश अभियान में उपलब्ध तकनीकी व वैज्ञानिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिए कि रेशमा की तलाश के लिए सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। धामी ने कहा कि किसी व्यक्ति के लापता होने की घटना परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक होती है।