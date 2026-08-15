दैनिक जागरण के उत्तराखंड संपादक मनोज झा को मातृशोक, मुख्यमंत्री धामी ने अर्पित किए श्रद्धासुमन
दैनिक जागरण उत्तराखंड के राज्य संपादक मनोज कुमार झा की माता शांता देवी का देहरादून में निधन हो गया। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
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जागरण संवाददाता, देहरादून। दैनिक जागरण उत्तराखंड के राज्य संपादक मनोज कुमार झा की माता शांता देवी का शुक्रवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया। दोपहर करीब तीन बजे हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा व मदन कौशिक और उत्तर प्रदेश सरकार में दायित्वधारी व नृसिंह पीठधीश्वर स्वामी रसिक महाराज समेत शासन-प्रशासन के आला अधिकारियों ने खड़खड़ी पहुंचकर पुण्य आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
करीब 92 वर्षीय शांता देवी यहां देहरादून में आइएसबीटी स्थित एमडीडीए एचआइजी फ्लैट्स में बेटे मनोज झा, पुत्रवधू वंदना झा व दो पौत्रों के साथ रह रहीं थी। वह चलने-फिरने में समर्थ थीं, लेकिन शुक्रवार सुबह उन्हें सीने में कुछ तकलीफ हुई और स्वजन उन्हें श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां कुछ देर बाद उनका निधन हो गया।
सूचना पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, एसएसपी दून प्रमेन्द्र सिंह डोबाल समेत उत्तरांचल प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा आदि ने आवास पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी।
हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत भुल्लर, सचिव एचआरडीए प्रत्यूष सिंह आदि ने भी स्व. शांता देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शांता देवी मूल रूप से बिहार के भागलपुर की निवासी थीं।