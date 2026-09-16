सीएम धामी ने दिव्यांग बच्चियों संग मनाया जन्मदिन, बेटियों का आत्मविश्वास देख खुशी से नम हुईं आंखें

जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे, जहां अध्ययनरत बालिकाओं ने आत्मीयता और स्नेह के साथ उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

बालिकाओं द्वारा व्यक्त किए गए स्नेह और भावनाओं से मुख्यमंत्री बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पल उनके लिए अविस्मरणीय है और बच्चों से मिला स्नेह उनके जन्मदिवस का सबसे अनमोल उपहार है।