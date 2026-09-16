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सीएम धामी ने दिव्यांग बच्चियों संग मनाया जन्मदिन, बेटियों का आत्मविश्वास देख खुशी से नम हुईं आंखें

By ravindra barthwal Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 16 Sep 2026 01:58 PM (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में अपना जन्मदिन मनाया। दिव्यांग बालिकाओं के स्नेह और आत्मविश्वास ने उन्हें भावुक कर दिया, जिसे उन्होंने अविस्मरणीय उपहार बताया।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे, जहां अध्ययनरत बालिकाओं ने आत्मीयता और स्नेह के साथ उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

बालिकाओं द्वारा व्यक्त किए गए स्नेह और भावनाओं से मुख्यमंत्री बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पल उनके लिए अविस्मरणीय है और बच्चों से मिला स्नेह उनके जन्मदिवस का सबसे अनमोल उपहार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बेटियों का आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छाशक्ति हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। प्रत्येक बच्चे में अपार प्रतिभा और संभावनाएं हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर, प्रोत्साहन और विश्वास प्रदान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।