Uniform Civil Code पर सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा- 'तैयारियां हैं पूरी, अब जल्द से जल्द करेंगे लागू'

Uniform Civil Code in Uttarakhand समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर उत्तराखंड पर सबकी नजर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को इस पर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब समिति के ड्राफ्ट सौंपते ही इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।

देहरादून, एएनआई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का इंतजार सभी को है। इसी बीच शनिवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही समिति सब कुछ संकलित करके हमें रिपोर्ट देगी, हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में हैं। सीएम धामी ने आज देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय परिसर से 'अपनी सरकार - आपके द्वार पर नागरिक सेवाएं' योजना को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए समान नागरिक संहिता पर भी अपनी बात रखी। जल्द से जल्द करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही समिति सब कुछ संकलित करके हमें रिपोर्ट देगी, हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और इसे जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जल्द ही कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद यह प्रदेश में लागू किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा अब लोगों तक पहुंचेगी शनिवार को देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 'अपनी सरकार - आपके द्वार पर नागरिक सेवाएं' योजना की शुरुआत की। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि जनता को बेहतर सुविधा मिले हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि लोगों तक कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं और भी बेहतर तरीके से पहुंचे, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है और आज देहरादून में पहली बार ऐसा किया गया। लोगों को अब सेंटरों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम धामी ने कहा कि उन तक सामान मुहैया कराएगा और वो जनता की दरवाजे तक वो सुविधाएं वितरित करेंगे।

