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    सीएम धामी देहरादून में शिवमहापुराण कथा में हुए शामिल, भगवान शिव से की प्रदेश की खुशहाली की कामना

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:43 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शिवमहापुराण कथा में भाग लिया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की काम ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राधाकृष्ण मंदिर समिति, डिफेंस कॉलोनी द्वारा सामुदायिक भवन, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून में आयोजित शिवमहापुराण कथा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

    मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिवमहापुराण कथा जैसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का संचार करते हैं। ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ नई पीढ़ी को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की पहचान उसकी आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक परंपराओं से है। प्रदेश में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत और अधिक सशक्त हो तथा समाज में आपसी सौहार्द और सद्भाव की भावना मजबूत हो।

    इस अवसर पर कथा व्यास एवं राधाकृष्ण मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

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