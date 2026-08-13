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    सीएम धामी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, 190 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:00 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगभग 190 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री धामी ने 190 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी।

    2. पिथौरागढ़ की तांकुल जल विद्युत परियोजना को 159.60 करोड़।

    3. सड़क निर्माण, पर्यटन और पुलिस विभाग के लिए भी स्वीकृति।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए करीब 190 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पिथौरागढ़ की 12 मेगावाट क्षमता वाली तांकुल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 159.60 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।

    परियोजना का निर्माण पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। इसके साथ ही पिथौरागढ़ के चौकोड़ी स्थित पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण व विस्तारीकरण के लिए 4.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

    टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में सौड़ी लग्गा क्यारी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 3.25 करोड़ और देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में क्षतिग्रस्त आंतरिक मार्गों के इंटरलाकिंग टाइल्स निर्माण व मरम्मत के लिए 4.23 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।

    पौड़ी के कल्जीखाल में कांसखेत-अस्गड़-घंडियाल-धार-अलासू-कुनकुली मोटर मार्ग के 13 से 17 किमी हिस्से के सुधारीकरण के लिए 3.45 करोड़ तथा कोटद्वार के गब्बर सिंह कैंप में 36 मीटर स्पान डबल लेन सेतु निर्माण के लिए 3.31 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए 75 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है।

    पुलिस महानिदेशक के निवर्तन पर कुल 12 करोड़ रुपये रखे जाने का भी अनुमोदन किया गया है, जिसमें 2025-26 में खरीदे गए पांच दंगा नियंत्रण एवं जैमर वाहनों का 68.01 लाख रुपये का अवशेष भुगतान भी शामिल है।

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