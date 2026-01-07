अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, CM धामी बोले- 'माता-पिता की भावनाओं का होगा सम्मान'

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता की भावनाएं अंकिता के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस घटना से सभी अधिक उनके माता-पिता प्रभावित है। ऐसे में वह उनसे बात करेंगे और उनकी भावनाओं, पीड़ा एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार पहले से ही पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सरकार की सशक्त व प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।



सचिवालय परिसर स्थित मीडिया सेंटर में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने घटना के तुरंत बाद इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष व गहन जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारी रेणुका देवी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया था। इस एसआइटी ने मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की।

नतीजतन तीनों दोषियों को सजा मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआइटी की जांच पर न केवल निचली अदालत बल्कि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कथित आडियो क्लिप के आधार पर प्रदेश में अनावश्यक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आडियो क्लिप के प्रकरण में जांच के लिए एसआइटी का गठन किया गया है।