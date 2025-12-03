डालनवाला के चंद्र नगर में पथराव से कई लोग घायल, बुलेट से पटाखे छोड़ने पर दो समुदायों के बीच हुआ बवाल

जागरण संवाददाता देहरादून। देर रात डालनवाला क्षेत्र स्थित चंद्र नगर में हिन्दू-मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पांच घायलों को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चन्द्र नगर हिन्दू-मुस्लिम की मिश्रीत आबादी है। मंगलवार देर रात हिन्दू समुदाय के कुछ युवक बुलेट से पटाखे फोड़ते हुए निकले। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें रोक दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने अपने साथियों को बुला लिया और दोनों तरफ से पथराव हो गया। पथराव के कारण दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं।