Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डालनवाला के चंद्र नगर में पथराव से कई लोग घायल, बुलेट से पटाखे छोड़ने पर दो समुदायों के बीच हुआ बवाल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:11 AM (IST)

    देर रात डालनवाला के चंद्र नगर में हिन्दू-मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसमें पथराव हुआ और कई लोग घायल हुए। पांच घायलों को अस्पताल में भर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता देहरादून। देर रात डालनवाला क्षेत्र स्थित चंद्र नगर में हिन्दू-मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पांच घायलों को उपचार के लिए कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चन्द्र नगर हिन्दू-मुस्लिम की मिश्रीत आबादी है। मंगलवार देर रात हिन्दू समुदाय के कुछ युवक बुलेट से पटाखे फोड़ते हुए निकले। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें रोक दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने अपने साथियों को बुला लिया और दोनों तरफ से पथराव हो गया। पथराव के कारण दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं।

    घटना के बाद बड़ी संख्या में हिन्दू समुदाय के लोग डालनवाला कोतवाली पहुंचे और आरोपियों कज गिरफ्तारी की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते ही डालनवाला सहित आसपास थानों की पुलिस व पीएसी तैनात की गई है।