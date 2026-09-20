कॉकरोच जनता पार्टी ने धामी सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम, 826 स्कूल बंद होने पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान 826 प्राथमिक विद्यालय बंद होने का दावा करते हुए पार्टी ने सरकार से जवाब मांगा है।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर सीजेपी ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में ठोस रोडमैप सामने नहीं रखा गया तो दो अक्टूबर के बाद देहरादून में दिल्ली की तर्ज पर आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी।

रविवार को देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में सीजेपी के नार्थ जोन संयोजक श्रेष्ठ सिंह खेड़ा ने कहा कि पार्टी के स्कूल बचाओ अभियान को उत्तराखंड में भी व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है। खेड़ा ने सवाल उठाया कि आखिर उत्तराखंड में 826 प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद हुए, इन विद्यालयों को बंद करने के पीछे क्या कारण रहे और वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई।