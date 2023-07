Chief Minister Pushkar Singh Dhami मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसे देखते हुए सभी चाहते हैं कि वे भाजपा के साथ जुड़ें। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, देहरादून: Chief Minister Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को बाबा नीम करौली का चित्र और उत्तराखंड का बासमती चावल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्देशन में उत्तराखंंड ईज ऑफ डुईंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से दिसम्बर 2023 के द्वितीय सप्ताह में देहरादून में "वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023" आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आमन्त्रित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में निवेशक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन की लागत केंद्र से वहन करने का अनुरोध किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1546 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुये उन्होंने सम्पूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.03.2023 को आयोजित पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में संस्तुति प्रदान की गई। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा प्रदान की जानी है। मुख्यमंत्री ने पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के पूंजीगत व्यय को 30 सितम्बर ( 6 माह की अवधि) तक 45 प्रतिशत अनिवार्य रूप से व्यय करने की शर्त में शिथिलता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट करने की स्वीकृति दी जाए मुख्यमंत्री ने देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट किया जाने एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव को स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर बोले सीएम धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसे देखते हुए सभी चाहते हैं कि वे भाजपा के साथ जुड़ें। प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें योगदान दें। देश के विकास में अपना योगदान दें। यही कारण है कि जहां भाजपा सत्ता में नहीं आती थी, अब सत्ता में आ रही है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। दल भाजपा के साथ आना चाहते हैं। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। समान नागरिक संहिता पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भी यही अपेक्षा थी कि अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाए। अब अन्य राज्यों में भी इस पर काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी कार्य किए हैं, वे नारी सशक्तीकरण के लिए हैं। समान नागरिक संहिता में भी इस पर काम हो रहा है। आज आम जनमानस भी इस पर चर्चा कर रहा है। समान नागरिक संहिता की देशभर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यह ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सभी से सुझाव लिए हैं। समिति को 2.35 लाख सुझाव मिले हैं। संहिता का प्रारूप तय करने के लिए धार्मिक व सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी वर्ग से राय ली गई है।

Edited By: Nirmala Bohra