Chardham Yatra 2023: बदरीनाथ हाईवे कंचनगंगा व लामबगड़ नाले में बाधित, यमुनोत्री मार्ग रोजाना 12 घंटे रहेगा बंद

Chardham Yatra 2023 Update मानसून की बारिश ने उत्‍तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त किया हुआ है। जिससे चारधाम यात्रा बार-बार बाधित हो रही है। बदरीनाथ हाईवे कंचनगंगा व लामबगड़ नाले में बंद है। हाईवे पर कंचनगंगा में मलबा आया है। लामबगड़ नाले का जलस्तर बढ़ने से हाईवे पर आवाजाही बंद है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ओरछा बैंड के पास भूधंसाव के कारण जोखिम भरा हो गया है।

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: Chardham Yatra 2023 Update: मानसून की बारिश ने उत्‍तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त किया हुआ है। बारिश के कारण रास्‍तों पर मलबा आ रहा है, जिससे चारधाम यात्रा बार-बार बाधित हो रही है। चमोली जिले में शनिवार रात से बारिश जारी है। बदरीनाथ हाईवे कंचनगंगा व लामबगड़ नाले में बंद है। रात से चमोली जिले में हो रही बारिश से हाईवे पर कंचनगंगा में मलबा आया है। वहीं लामबगड़ नाले का जलस्तर बढ़ने से हाईवे पर आवाजाही बंद है। बताया गया कि रविवार तड़के से लगभग 2000 यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जिले में नौ संपर्क मोटर मार्ग भी बंद हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफ लाइन प्रभावित हुई है। लोग पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं । यमुनोत्री हाईवे 10 जुलाई तक रोजाना 12 घंटे बंद रहेगा उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ओरछा बैंड के पास भूधंसाव के कारण जोखिम भरा हो गया है। मार्ग पर छोटे और बड़े वाहनों का आवागमन तो हो रहा है, लेकिन कभी भी मार्ग भूधंसाव की जद में आकर पूरी तरह से बाधित हो सकता है। इसलिए मार्ग की मरम्मत करने के लिए एनएचआइडीसीएल में मार्ग पर निश्चित अवधि के लिए यातायात बंद रखने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया है। चार से 10 जुलाई के बीच रहेगा बंद अपर जिला अधिकारी तीरथ पाल सिंह ने इस संबंध में अनुमति प्रदान कर दी है। अपर जिलाधिकारी तीरथ पाल सिंह ने कहा कि चार से 10 जुलाई के बीच यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरछा बैंड के पास मार्ग की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे और रात 10 से लेकर सुबह 4 बजे तक मार्ग पर पूरी तरह से यातायात बंद रहेगा, जबकि शाम 4 से लेकर रात 10 बजे तक और सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक मार्ग पर यातायात सुचारु रहेगा।

