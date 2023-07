Chardham Yatra 2023 बाधित, बदरीनाथ हाईवे कंचनगंगा में बहा; गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग मलबा आने से बंद

Chardham Yatra 2023 उत्‍तराखंड में पांच दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। जिससे जन-जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है। वहीं चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। कंचनगंगा में बदरीनाथ हाईवे का बड़ा हिस्‍सा बह गया। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों और सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। आज मंगलवार को उत्‍तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

Chardham Yatra 2023: कंचनगंगा में बदरीनाथ हाईवे का बड़ा हिस्‍सा बह गया।

टीम जागरण, देहरादून: Chardham Yatra 2023: उत्‍तराखंड में पांच दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। जिससे जन-जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है। वहीं चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। आज मंगलवार को उत्‍तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को बारिश के कारण मलबा आने से गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया। जिससे हजारों यात्री विभिन्‍न जगहों पर फंसे हुए हैं। इकंचनगंगा में बदरीनाथ हाईवे का बड़ा हिस्‍सा बह गया। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों और सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। केदारनाथ यात्रा सुचारू है। केदारनाथ यात्रा सुचारू रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश जारी है। केदारनाथ यात्रा सुचारू है। बदरीनाथ हाईवे सिरोबगड़ में अवरुद्ध है। जनपद में कुल 24 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध चल रहे हैं। गंगोत्री-यमुनोत्री हाईवे बंद, पांच हजार से ज्‍यादा यात्री फंसे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पांच और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आठ स्थानों पर अवरुद्ध है। रविवार की देर शाम से उत्तरकाशी जनपद में वर्षा जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग व यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के 40 से अधिक संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं। राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण जगह-जगह तीर्थयात्री और कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं। गंगनानी से गंगोत्री के बीच करीब 3000 कांवड़ यात्री ऐसे हैं जो रविवार की शाम से अपने वाहनों में हैं। 2000 से अधिक कांवड़ यात्री फंसे इसी तरह से बंदरकोट और चिन्यालीसौड़ के बीच भी 2000 से अधिक कांवड़ यात्री फंसे हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़कोट से लेकर जानकीचट्टी के बीच करीब 500 तीर्थयात्री फंसे होने की सूचना है। जनपद में अभी भी वर्षा हो रही है। उत्तरकाशी में विभिन्न मोटर मार्ग बंद होने के कारण जनपद के 100 से अधिक गांव सड़क मार्ग से कट गए हैं। जबकि डेढ़ सौ से अधिक गांव में बिजली आपूर्ति ठप है।

Edited By: Nirmala Bohra