Chamoli Tunnel Accident: टीआरटी में भूस्खलन का झटका, अब आगे की सुरक्षा बड़ी चुनौती
टीएचडीसी विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजना की निर्माणाधीन टेल रेस टनल (टीआरटी) में भूस्खलन हुआ है। इससे टनल की सुरक्षा, निर्माण और परियोजना की लागत-समय पर अ ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। टीएचडीसी विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टेल रेस टनल (टीआरटी) के अंदर भूस्खलन होने से अब आगे के निर्माण के साथ टनल की सुरक्षा को लेकर भी चुनौती बढ़ गई है। परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए हादसे का बिजली उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
हालांकि, टनल के अंदर भूस्खलन से यह सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि प्रभावित हिस्से की चट्टान कितनी मजबूत है और आगे निर्माण के दौरान दोबारा ऐसी घटना का खतरा तो नहीं है।
जलविद्युत परियोजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार, टीआरटी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। टर्बाइन में बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होने के बाद यह पानी इसी टनल के रास्ते नदी तक पहुंचाया जाता है। अभी परियोजना निर्माणाधीन है और टीआरटी में पानी का प्रवाह शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में फिलहाल चिंता बिजली उत्पादन की नहीं, बल्कि टनल को सुरक्षित तरीके से पूरा करने और भविष्य के लिए मजबूत बनाने की है।
दोबारा भूस्खलन का खतरा तो नहीं?
टनल के अंदर भूस्खलन होने के बाद सबसे पहले यह पता करना जरूरी होगा कि चट्टान का कौन सा हिस्सा कमजोर था। यदि कमजोरी केवल एक छोटे हिस्से तक सीमित है तो उसे मजबूत करके निर्माण आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आसपास की चट्टानों में भी दरार या कमजोरी मिली तो आगे काम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इसलिए मलबा हटाकर तुरंत काम शुरू करने के बजाय प्रभावित हिस्से और आसपास की चट्टानों की जांच जरूरी होगी। इससे पता चलेगा कि वहां आगे भी पत्थर गिरने या भूस्खलन की संभावना तो नहीं है।
सुरक्षा इंतजाम भी जांचे जाएंगे
टनल निर्माण के दौरान चट्टानों को रोकने के लिए लोहे की राड, कंक्रीट की परत, जाली और लोहे के ढांचे लगाए जाते हैं। यह देखना होगा कि ये सुरक्षा इंतजाम सुरक्षित हैं या कहीं टूटे अथवा कमजोर हुए हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त लोहे की राड, कंक्रीट की परत और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जा सकते हैं। इसके बाद ही प्रभावित हिस्से में आगे खुदाई का काम शुरू किया जा सकेगा।
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टनल का रास्ता और आकार भी जांचना होगा
भूस्खलन से टनल का रास्ता या उसका तय आकार प्रभावित हुआ है या नहीं, यह भी जांचना होगा। टीआरटी का आकार और ढलान पहले से तय होता है, ताकि भविष्य में पानी आसानी से निकल सके। यदि भूस्खलन से इसका आकार बिगड़ा है तो अतिरिक्त खुदाई और मजबूती का काम करना पड़ सकता है। टनल के अंदर पक्की कंक्रीट की परत डालने से पहले पूरे हिस्से की जांच जरूरी होगी।
लागत और समय दोनों बढ़ने की आशंका
भूस्खलन के बाद मलबा हटाने, चट्टानों की जांच, अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम, दोबारा खुदाई और कंक्रीट की परत का काम करना पड़ सकता है। इससे परियोजना की लागत बढ़ने के साथ निर्माण में देरी की आशंका है। प्रभावित हिस्से को सुरक्षित किए बिना काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि भूस्खलन केवल एक जगह तक सीमित है या आसपास की चट्टानों में भी कमजोरी है। यदि समस्या सीमित हिस्से में है तो असर मुख्य रूप से समय और लागत तक रह सकता है। लेकिन आसपास की चट्टानों में कमजोरी मिलने पर आगे निर्माण के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने होंगे।