चमोली टनल हादसा: एक घायल श्रमिक की एम्स में मौत, मृतकों की संख्या हुई 11

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन टीएचडीसी की विष्णुप्रयाग-पीपीलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में आए मलबे में घायल एक श्रमिक की एम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई। सुरंग हादसे में मृतकों की संख्या 11 हो गई है।

13 अगस्त की शाम करीब साढ़े छह बजे केविटी फटने से भारी भूस्खलन हुआ था। घटना के समय सुरंग में 28 श्रमिक मौजूद थे। 12 श्रमिकों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया था। छह स्वयं बाहर आ गए थे। जबकि दस की मौत हो गई थी।