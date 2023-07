Chamoli Tragedy चमोली हादसे में 16 लोगों की मौत के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा फैला हुआ है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि मात्र कुछ सेकेंड में 16 लोग काल के गाल में समा गए वहीं 11 लोग झुलस गए। सवाल ये है कि आखिर ये करंट फैला कैसे। ऊर्जा निगम चमोली करंट फैलने की वजह बिजली आपूर्ति की आंतरिक लाइन को मान रहा है।

ट्रांसफार्मर-मीटर सब ठीक,आंतरिक लाइन से फैला करंट; 16 लोगों की मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार?

देहरादून, जागरण संवाददाता। ऊर्जा निगम चमोली में एसटीपी में करंट फैलने की वजह बिजली आपूर्ति की आंतरिक लाइन को मान रहा है। निगम का दावा है कि ट्रांसफार्मर में कोई खराबी नहीं है और न ही मुख्य लाइन से एसटीपी के मीटर तक किसी प्रकार की समस्या है। ऊर्जा निगम मुख्यालय ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक आश्रितों और घायलों के लिए 25 लाख रुपये की राहत राशि संबंधित विद्युत वितरण खंड को भेज दी है। चमोली में हादसे के बाद ऊर्जा निगम मुख्यालय से तमाम अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। जहां उन्होंने ट्रांसफार्मर से लेकर एसटीपी तक विद्युत आपूर्ति और उपकरणों की जांच की। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि निदेशक (परिचालन) के स्तर से घटना के संबंध में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसके अनुसार चमोली पुल के पास स्थित 11 केवी निजमुला फीडर से एसटीपी को 20 किलोवाट का कनेक्शन दिया गया है। कुछ सेकेंड में ही हुई बड़ी घटना क्षेत्र के लाइनमैन ने बताया कि उक्त फीडर पर तीन में से दो फेज आ रहे थे। लाइनमैन ने पेट्रोलिंग में पाया कि एसटीपी के समीप स्थित पोल पर 11 केवी फीडर का एक जंफर निकला हुआ है। इसे लगाने के लिए सुबह 11:15 बजे शटडाउन लिया गया और 11:25 पर शटडाउन वापस लिया गया। बिजली आपूर्ति सुचारू होने के कुछ मिनट बाद ही उन्हें सूचना मिली कि एसटीपी परिसर में करंट लगने से बड़ी दुर्घटना हो गई है। ट्रांसफार्मर और विद्युत मीटर में कोई कमी नहीं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड गोपेश्वर अमित सक्सेना ने जानकारी दी कि प्लांट में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन इस संबंध में ऊर्जा निगम के पास कोई जानकारी नहीं थी। प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया, प्रथमदृष्टया संज्ञान में आया है कि उक्त स्थान पर स्थापित ट्रांसफार्मर और प्लांट परिसर में स्थापित विद्युत मीटर में कोई कमी नहीं है। संभवतः मीटर से आगे परिसर की विद्युत लाइन में कोई आंतरिक दोष था। ऊर्जा निगम की ओर से वास्तविक कारणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

