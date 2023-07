Chamoli Accident: कई सवाल छोड़ गया चमोली एसटीपी हादसा, 16 मृत्यु की गुत्थी भी अनसुलझी

चमोली में सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) परिसर में करंट फैलने से हुआ हादसा कई सवाल भी छोड़ गया। परिसर में करंट कैसे फैला इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस संबंध में कोई कुछ भी कहने से बच रहा है केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। यही नहीं संयंत्र में रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मी की मृत्यु के कारणों की गुत्थी भी अनसुलझी है।

सीवेज शोधन संयंत्र में करंट फैलने से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। चमोली में सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) परिसर में करंट फैलने से हुआ हादसा कई सवाल भी छोड़ गया। परिसर में करंट कैसे फैला इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस संबंध में कोई कुछ भी कहने से बच रहा है, केवल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। यही नहीं संयंत्र में रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मी की मृत्यु के कारणों की गुत्थी भी अनसुलझी है। यद्यपि घटना की मजिस्ट्रेटी जांच में सभी बिंदुओं पर स्पष्टता आएगी। चमोली के डीएम ने स्पष्ट किया है कि जांच में घटना के कारणों के साथ ही जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। चमोली के एसटीपी परिसर समेत क्षेत्र के दर्जनभर से अधिक गांवों में मंगलवार रात दो फेस में बिजली थी,जबकि एक में नहीं। बताया गया कि बुधवार सुबह ऊर्जा निगम के दो कर्मियों ने एसटीपी परिसर का मुआयना किया। इसी दौरान एसटीपी परिसर में रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मी की मृत्यु होने का पता चला। इसके बाद निगम के दोनों कर्मी वहां से लाइन चेक करने आगे निकल गए। अनुमान लगाया गया कि करंट लगने से एसटीपी के कर्मी की मौत हुई होगी लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि यदि उसकी मौत करंट फैलने से हुई तो ऊर्जा निगम के कर्मियों को इसका अहसास क्यों नहीं हुआ। यही नहीं सुबह के वक्त एसटीपी परिसर में कर्मी की मौत की सूचना मिलने पर काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। परिसर में करंट फैला तो मौजूद लोग चपेट में आए यदि सुबह करंट फैला होता तो वे भी इसकी चपेट में आ सकते थे। इस परिदृश्य के बीच ऐसा अचानक क्या हुआ कि 11.25 बजे के करीब एसटीपी परिसर में करंट फैल गया और वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए। ऊर्जा निगम का कहना है कि एसटीपी परिसर के मीटर तक विद्युत केबल एकदम सही थी, लेकिन भीतर की लाइन फुंकी हुई थी। ऐसे में यह प्रश्न भी उठ रहा है कि यदि परिसर के भीतर की लाइन किसी कारणवश फुंकी तो लाइन ट्रिप क्यों नहीं हुई। यदि विद्युत केबल का तार कहीं पर कटा था और लोहे की रेलिंग को छू रहा था तो इसकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न उठ रहें हैं जिनके जवाब आना बाकी है। यही नहीं इस हादसे को देखते हुए ऊर्जा निगम के साथ ही जल संस्थान और आउट सोर्सिंग एजेंसी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते।

