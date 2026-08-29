चकराता में बड़ा हादसा: 35 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, SDRF और पुलिस ने बचाई 5 जिंदगियां

डिजिटल डेस्क, देहरादून। चकराता में सहिया के पास लालपुल क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार टाटा टियागो कार (DL9C 8092) अनियंत्रित होकर लगभग 35 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे।

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ (SDRF) और स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उप निरीक्षक जसपाल सिंह के नेतृत्व में चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू अभियान में कड़ी मशक्कत के बाद सभी 5 घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।