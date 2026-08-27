सेंट्रल होप टाउन का 10 साल का इंतजार खत्म: 1,188 खाते भूलेख पोर्टल पर ऑनलाइन, अब नहीं रुकेंगे दाखिल-खारिज

जागरण संवाददाता, देहरादून। सेलाकुई क्षेत्र के मौजा सेंट्रल होप टाउन के लोगों के लिए करीब एक दशक से चली आ रही राजस्व अभिलेखों की समस्या खत्म हो गई है। 8 से 10 वर्षों से बंदोबस्ती प्रक्रिया के कारण लंबित खतौनी अब ऑनलाइन भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। कुल 1,188 खातों को ऑनलाइन दर्ज किए जाने से क्षेत्र की करीब 25 से 30 हजार आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शासन और प्रशासन ने निर्धारित दो माह की समय सीमा से पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली। 25 अगस्त को खतौनी भूलेख पोर्टल पर सार्वजनिक कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश के करीब 45 दिन में यह काम पूरा हुआ।



ऑनलाइन रिकॉर्ड न होने से अटके थे जरूरी काम

सेंट्रल होप टाउन में खतौनी ऑनलाइन नहीं होने के कारण लोगों को भूमि संबंधी सामान्य कामों के लिए भी राजस्व कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। दाखिल-खारिज, विरासत दर्ज कराने, बैंक से भूमि के आधार पर ऋण लेने, स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्यों में अभिलेखों की जरूरत पड़ती थी। ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से लोगों को दस्तावेज जुटाने और सत्यापन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

भूमि संबंधी रिकॉर्ड का डिजिटल न होना सिर्फ असुविधा तक सीमित नहीं था। इससे जमीन के दस्तावेजों की उपलब्धता, राजस्व प्रक्रिया और संपत्ति से जुड़े मामलों के निस्तारण में भी समय लगता था। खासकर बैंक ऋण या भूमि के स्वामित्व से जुड़े कामों में ऑनलाइन रिकॉर्ड की अनुपलब्धता लोगों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बन रही थी।



जनता ने मुख्यमंत्री के सामने उठाया था मामला

बीते 11 जुलाई को 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के सामने खतौनी ऑनलाइन नहीं होने का मामला उठाया था। मुख्यमंत्री ने समस्या का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दो माह के भीतर हर हाल में ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी कर संबंधित अभिलेखों को डिजिटल रूप से भूलेख प्रणाली में दर्ज किया गया। 25 अगस्त को 1,188 खातों की खतौनी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई।



अब घर बैठे मिल सकेगा भूमि रिकॉर्ड

खतौनी ऑनलाइन होने के बाद क्षेत्रवासियों को भूमि संबंधी रिकॉर्ड हासिल करने के लिए हर बार संबंधित कार्यालय पहुंचने की जरूरत कम होगी। लोग भूलेख पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपनी खतौनी देख और प्राप्त कर सकेंगे।