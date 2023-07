Uttarakhand Flood: आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड को केंद्र ने दिए 413 करोड़, सीएम धामी ने जताया आभार

Uttarakhand Flood उत्तराखंड में भारी बारिश से हालत खराब हो गई है। राज्य में जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है। 249 सड़के पूरे प्रदेश में भूस्खलन की वजह से बंद कर दी गई है। उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। इस कठिन समय में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 413 करोड़ रुपये दिए हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।

आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड को केंद्र ने दिए 413 करोड़, सीएम धामी ने जताया आभार

एएनआइ, नई दिल्ली। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में 249 मार्ग बंद हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के रेस्क्यू का भी काम जारी है। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से कई मार्ग बंद हैं और यात्री जगह-जगह फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है और अब इस कठिन समय में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को आपदा प्रभावित राज्यों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार की ओर से 413 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि देश भर में भारी बारिश के मद्देनजर दिशानिर्देशों में ढील दी गई है। राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में धन जारी किया गया है। सीएम धामी ने पीएम का जताया आभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 413 करोड़ की राशि जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने पीएम को धन्यवाद कहा है। गौरतलब है कि इस कठिन समय में इस राशि से प्रदेश में जनता को सहायता पहुंचाई जाएगी। पातालगंगा में हुई पत्थरों की वर्षा बदरीनाथ हाईवे पातालगंगा में पांच साल बाद एक बार फिर भूस्खलन जोन उभर गया है। पाताल गंगा की पहाड़ी में भूस्खलन से एक घंटे तक रुक-रुककर पत्थरों की वर्षा होती रही। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक रुकने व हाईवे पर आरसीसी हाफ टनल होने के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया गया कि 4:55 मिनट पर पाताल गंगा के पास पहाड़ी से भूस्खलन के बाद पत्थरों की वर्षा हुई। धुंऐ का गुब्बार आस पास के क्षेत्र में फैल गया इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने आवाज मारकर हाईवे पर चल रहे यात्रियों को रोका गया।

Edited By: Swati Singh