Sainya Dham: सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज देहरादून में, रखेंगे सैन्य धाम के अमर जवान ज्योति की आधारशिला

टीम जागरण, देहरादून : Sainya Dham: चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज देहरादून पहुंच गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम के अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों का स्थलीय जायजा लिया और आयोजन को भव्य बनाने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को गुनियाल गांव में निर्माणधीन सैन्य धाम स्थल में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने व कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बताया कि समारोह में सीडीएस जनरल अनिल चौहान शिरकत करेंगे। सुबह करीब सवा 11 बजे सीडीएस कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर संबोधित करेंगे। इसके बाद सीडीएस सैन्य धाम का भ्रमण भी करेंगे। दून में पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत प्रदेशभर की नदियों से संग्रहित पवित्र जल लेकर यात्रा देहरादून पहुंच गई है। यहां पुष्पवर्षा के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यह पवित्र जल सैन्य धाम में बन रहे अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ में चढ़ाया जाएगा। आज गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति स्तंभ की आधारशिला चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थित में रखी जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। रविवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पवित्र जल यात्रा का पुष्प वर्षा के बीच दून में भव्य स्वागत किया। प्रदेश के सभी 13 जिलों की नदियों से पवित्र जल लेकर यात्रा दून पहुंची तो पहले रिस्पना पुल पर भव्य स्वागत हुआ और फिर घंटाघर पर यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। कैंट विधायक सविता कपूर, राजपुर रोड विधायक खजान दास, भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने भी पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आज सोमवार को उत्तराखंड के पंचम धाम सैन्य धाम में बलिदानियों के आंगन की पवित्र माटी को अमर जवान ज्योति के निर्माण में प्रतिस्थापन किया जाएगा। 1734 बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी के साथ-साथ प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों से एकत्रित पवित्र जल भी अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ की आधारशिला में अर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह, विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान व वीर नारियों की उपस्थिति रहेगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पूरे देश के विभिन्न स्मारकों का अध्ययन करने के बाद सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। भारतीय सेना में जिन दो सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह उनके मंदिर सैन्य धाम में बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार सैन्य धाम का मुख्य गेट देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा सैन्य धाम के बनने के बाद जिस प्रकार चारों धामों के दर्शन करने लोग आते हैं। ठीक उसी प्रकार से सैन्य धाम को देखने लोग यहां आएंगे।

