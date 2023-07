CBSE 2023 10वीं व 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। तकरीबन दो महीने तक चलने वाली परीक्षा 10 अप्रैल को समाप्त होगी। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी डा. रणबीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस बार एडवांस में स्कूलों को इसलिए परीक्षा का शेड्यूल भेजा है ताकि वह समय से कोर्स को पूरा कर तैयार रहेंगे। छात्र-छात्राएं आफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।

टीम जागरण, देहरादून: CBSE 2023: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं व 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। तकरीबन दो महीने तक चलने वाली परीक्षा 10 अप्रैल को समाप्त होगी। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी डा. रणबीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस बार एडवांस में स्कूलों को इसलिए परीक्षा का शेड्यूल भेजा है ताकि वह समय से कोर्स को पूरा कर तैयार रहेंगे। छात्र-छात्राएं आफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथि डाउनलोड कर सकते हैं। आफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड करें सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी डा. रणबीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस बार एडवांस में स्कूलों को इसलिए परीक्षा का शेड्यूल भेजा है, ताकि वह समय से कोर्स को पूरा कर तैयार रहेंगे। छात्र-छात्राएं आफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथि के नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब हो कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10 के लिए 15 फरवरी से 21 मार्च तक, जबकि कक्षा 12 के लिए 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। परिणाम 12 मई को घोषित किए गए।

