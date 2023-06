उत्तराखंड: हरीश रावत के आवास पर पहुंची CBI की टीम, नहीं मिले पूर्व CM; बोले- अब स्वंय दूंगा निमंत्रण

Uttarakhand Horse Trading Case बकौल रावत ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ेगी न्यायालय के विभिन्न स्तरों पर तर्क-वितर्क आएंगे तो जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं और भाजपा ने जिस तरीके से उन आरोपों को दुष्प्रचारित किया है एक भ्रम पैदा किया है। मेरे सार्वजनिक जीवन के हित में है कि वो बातें पूरी स्थितियां उत्तराखंड और देश के लोगों के सामने स्पष्ट हों।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, देहरादून: 2016 के चर्चित विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर उत्तराखंड का सियासी पारा एक बार गरमा गया है। गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर नोटिस लेकर पहुंची लेकिन वह नहीं मिले तो टीम वापस लौट गई। इस बात को लेकर राज्य के पूर्व सीएम ने केंद्र और धामी सरकार पर निशाना है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इतनी जल्दी में थी, वो उस वक्त मेरे घर पर नोटिस लेकर पहुंची जब मैं दोस्तों के घर ईद की मुबारकबाद देने गया था। हरिश रावत ने इस मामले पर फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि CBI के नोटिस के संबंध में मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा सहयोग करुंगा। बकौल रावत, ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ेगी, न्यायालय के विभिन्न स्तरों पर तर्क-वितर्क आएंगे, तो जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं और भाजपा ने जिस तरीके से उन आरोपों को दुष्प्रचारित किया है, एक भ्रम पैदा किया है। मेरे सार्वजनिक जीवन के हित में है कि वो बातें, पूरी स्थितियां उत्तराखंड और देश के लोगों के सामने स्पष्ट हों। उन्होंने कहा कि मगर CBI इतनी जल्दी में है कि आज सुबह जब मैं कुछ दोस्तों को ईद की मुबारकबाद देने गया था तो उस दौरान मेरे घर पर नोटिस लेकर के पहुंच गए, मैं घर पर था नहीं। रावत ने कहा कि मैंने निश्चय किया है कि मैं उनको खुद आमंत्रित करुं कि वो आएं और चाहें तो आज अर्थात 29 जून को ही मुझे नोटिस सर्व कर दें।

Edited By: Nitesh Srivastava